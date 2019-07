Guilherme Arana troca de agente e entra na lista de negociáveis do Sevilla

Agora representado pelo mesmo agente de Felipe Melo, lateral-esquerdo está fora dos planos de Julen Lopetegui

Os primeiros dias da nova temporada começaram bastante movimentados para Guilherme Arana. A Goal apurou que o lateral-esquerdo brasileiro trocou de empresário e também foi colocado na lista de jogadores negociáveis pelo .

Antes agenciado pela Elenko Sports, de Fernando Garcia, o ex-corintiano agora é representado pelo espanhol José "Rodri" Rodríguez, que, por exemplo, há anos cuida da carreira do volante palmeirense Felipe Melo.

Pouco aproveitado na temporada passada, tendo feito apenas 22 jogos, Arana, a princípio, está fora nos planos do recém-contratado Julen Lopetegui, que está perto de ganhar um reforço de peso para atuar no lado esquerdo: Sergio Reguilón, por empréstimo do .

Nos primeiros meses do ano, vale lembrar, o esteve muito perto de acertar a volta em definitivo do lateral revelado no próprio clube. Recentemente, o também demonstrou interesse na contratação do jogador de 22 anos, mas as conversas não avançaram.