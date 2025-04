Guidance apresenta case da Arena MRV no Web Summit, no Rio

Empresa foi responsável por levantar R$ 7 milhões em novos ganhos para o Atlético-MG em cinco meses de atuação

O case de inteligência artificial do Atlético na Arena MRV foi apresentado nessa segunda-feira (28), no Web Summit Rio, um dos principais eventos de tecnologia do mundo. Os trabalhos são desenvolvidos pela empresa belo-horizontina Guidance, responsável por levantar R$ 7 milhões em novos ganhos para o clube em cinco meses de atuação.

A programação do Web Summit segue até esta quarta-feira (30), com mais de 400 palestrantes, abordando temas que vão de empreendedorismo e inteligência artificial (IA) a sustentabilidade. Só na Arena Senac, no pavilhão 3 do Riocentro, 40 especialistas debatem em quatro dias de evento as soluções e tendências para o setor de inovação.

"O algoritmo da paixão: estratégia de IA que gerou milhões para o Atlético Mineiro" foi o tema ministrado pelo fundador da Guidance, Geraldo Franciscani, e pelo CTO e sócio da empresa, Vinicius Teodoro.

A Guidance fez a integração de todos os sistemas e bases de dados do Atlético e da Arena MRV, otimizando a venda de ingressos por meio de IA, sugerindo descontos e precificação de produtos e serviços e propondo campanhas e estratégias de acordo com o perfil dos torcedores.

Tudo parte de uma integração dos diferentes bancos de dados e aplicativos do clube e do estádio para um data lake, espaço virtual onde as informações sobre ingressos, sócio-torcedores, pagamentos, catracas, alimentação e loja online se juntam a números populacionais, de tempo, clima e até estatísticas do futebol.

“Fatores que nos ajudam a saber a importância que o torcedor vai dar para o jogo são, por exemplo, o tamanho do time adversário e a diferença entre eles nas posições na tabela", explica Vinícius. “A gente mudou o processo de estruturação de dados. Nós focamos no resultado. Escolhemos um problema pequeno, inserimos as bases para resolver aquele problema e trazemos uma visão analítica rápida. Depois do resultado, outras áreas serão atraídas”, ressalta Geraldo.