Guga seria o reforço prometido por Jorge Jesus no Flamengo

O jogador do Atlético-MG, inclusive, se envolveu em polêmica por ter comemorado título do clube carioca

Durante a entrevista coletiva concedida na última quarta-feira (12), após a vitória por 3 a 2 sobre o , que classificou o para a final da , o técnico Jorge Jesus prometeu que o anunciaria ainda mais um reforço para 2020.

E de acordo com informação dada pelo jornalista Rafael Marques, dada no programa Expediente Futebol, do Fox Sports, este jogador seria Guga, lateral-direito do .

O jogador também atua na seleção olímpica e chegou a protagonizar uma polêmica logo após o título do Flamengo na Libertadores, tendo vazado um vídeo no qual comemorava o triunfo dos cariocas – rivais históricos do seu atual clube. Por causa disso, Guga chegou a ser afastado antes de resolver sua situação.

Em busca de um lateral-direito para ser opção a Rafinha, de 34 anos, o Rubro-Negro já havia feito uma investida por Guga. Entretanto, como o Atlético-MG, dono de 75% dos direitos do atleta, não negocia por menos de 5 milhões de euros. Pelo visto, pode ser o momento de tentar mais uma vez.