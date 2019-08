Guerrero pede, não é convocado e reforça Inter na semi da Copa do Brasil

Guerrero pediu para se ausentar dos amistosos contra o Equador e o Brasil, ambos em setembro. O centroavante estará em campo contra o Cruzeiro

Paolo Guerrero defenderá o na partida de volta da semifinal da Copa do , diante do , no Beira-Rio. O atacante pediu dispensa da seleção peruana e foi atendido pelo técnico Ricardo Gareca.

O treinador do confirmou, na tarde desta sexta-feira (23), que o centroavante não está na lista para amistosos em setembro, o que o deixaria fora do jogo contra o time de Belo Horizonte, em 4 de setembro.

"Dei permissão ao Paolo porque foi um pedido pessoal", disse o treinador argentino, que ainda acrescentou: "Os que se autoexcluem têm que arcar com as consequências".

O camisa 9 ficará fora dos amistosos contra , em 5 de setembro, e Brasil, em 11 do mesmo mês. A sua ausência foi um pedido expresso à comissão técnica da seleção peruana.

No jogo de ida da semifinal da , o Inter de Paolo Guerrero venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em pleno Mineirão. A volta será em 4 de setembro, no Beira-Rio.