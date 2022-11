Guardiola ironiza comentário de Ibrahimovic: "Tenho ciúmes de Haaland, ele tem razão"

Sueco afirmou que Haaland poderia ser impedido de atingir seu potencial por causa do treinador catalão

Zlatan Ibrahimovic e Pep Guardiola voltaram a trocar farpas. Atualmente no Milan, o sueco foi só elogios a Erling Haaland, grande destaque do Manchester City na temporada, mas destacou que teme os efeitos que Pep Guardiola, atual treinador do jovem, pode causar sobre o norueguês.

"Gosto muito do Haaland. É um jogador inteligente, que não faz coisas que estão fora de seu alcance. Se Guardiola pode melhorá-lo? Depende de seu ego. Depende se vai deixar que Haaland seja maior que ele ou não. Isso ele não permitiu a mim (no Barcelona) e nem a ninguém", afirmou em entrevista ao "Canal+".

O treinador do Manchester City não ficou calado e ironizou o jogador do Milan ao ser questionado sobre o assunto.

"Ele está certo, ele está completamente certo. Neste clube, nesta equipe, meu ego está além de qualquer outra pessoa, cada jogador. Não gosto quando Erling marca três gols e todos os destaques são para ele. Estou com tanta inveja! Honestamente, estou com tanta inveja!", disparou Guardiola.

"Eu disse 'Erling, por favor, chega de gols, senão os jornais não vão falar de mim, e só de mim. Ele está certo, ele [Ibrahimovic] me conhece perfeitamente. Talvez ele possa escrever outro livro.", completou.

Ibrahimovic tem sido um forte crítico de Guardiola ao longo dos anos, desde que os dois trabalharam juntos no Barcelona. A estrela do Milan fez muitas críticas ao técnico e afirmou que ele até chamou Guardiola de seu "inimigo" no vestiário.

Na atual temporada, Haaland soma incríveis 23 gols e três assistências em 17 partidas pelos Citizens.