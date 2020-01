Guardiola está 'confiante' que Fernandinho renovará com o City

Treinador diz que o clube seguirá tentando a manutenção do meio-campista brasileiro no Etihad Stadium em 2020/2021

Pep Guardiola está confiante de que Fernandinho assinará um novo contrato no , saudando-o como um dos maiores jogadores da história do clube.

O internacional brasileiro, que se juntou aos campeões da Premier League pelo em 2013, está sem contrato no final desta temporada.

Especula-se que essa poderia ser a campanha final de Fernandinho no Etihad Stadium - que foi alimentada em parte por Riyad Mahrez, inadvertidamente, sugerindo que o jogador de 34 anos seguiria David Silva na busca de novas pastagens quando o extremo participou do questionário de Natal da Sky Sports mês passado.

A saída de Silva continuará uma procissão de grandes nomes do clube, depois que Vincent Kompany se despediu emocionalmente em maio passado, 12 e 24 meses, respectivamente, depois que Yaya Toure e Pablo Zabaleta fizeram o mesmo.

Mas Guardiola não tem dúvida de que quer ver Fernandinho, que impressionou como zagueiro de emergência neste período, ficar por perto.

"É uma questão de Txiki [Begiristain, diretor de futebol do City], não é o meu problema", disse ele em entrevista coletiva antes do empate da terceira rodada da contra o Port Vale, da segunda divisão. "Claro que quero que ele fique. Estou tão confiante [ele vai ficar] e estou muito feliz com nossos três anos e meio juntos. Ele não precisa me convencer a ficar mais tempo. Ele me convenceu no primeiro dia, três anos e meio atrás, quando começamos a trabalhar juntos. Ele não precisa fazer nada de especial para me convencer. É apenas uma questão de sua idade, seu desejo e como ele vai terminar a temporada. Muitas, muitas coisas".

Mais artigos abaixo

"Ele sabe exatamente a opinião que temos sobre ele neste clube ao longo de muitos e muitos anos. Ele é um dos maiores jogadores que este clube teve em toda a sua história".

Fernandinho ser pressionado a repetir o serviço no zagueiro é principalmente Aymeric Laporte sofrendo uma lesão no menisco.

O ex-zagueiro do retomou os treinos leves, tendo jogado pela última vez contra no final de agosto.