Guanabara City x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copinha 2026

Guanabara City e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo válido pelas quartas de final da Copinha 2026. A partida acontece no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, e possui transmissão ao vivo da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).
Grande sensação do torneio, o Guanabara City está estreando na Copinha e já acumula um ótimo resultado. O time goiano alcançou as quartas após eliminar o Atlético-PI nos pênaltis por 4 a 3.
Já o Cruzeiro continua com o sonho do bicampeonato vivo. Campeão em 2007, o clube mineiro bateu o Santos nas oitavas de final ao vencer por 3 a 1.
Prováveis escalações
Guanabara City: Samuel, Caleb, Charles, Morais, Gabriel Felipe, Chrystopher, Thiago, Jeferson, João Paulo, Mateus Bahia, Catatau. Técnico: Leonardo Diniz
Cruzeiro: Vitor Lamounier, Nicolas, Kaiquy Luiz, Kelvin, William, Murilo, Eduardo Pape, Rhuan Gabriel, Rayan, Baptistella, Fernando. Técnico: Mairon César
Desfalques
Guanabara City
Sem ausências confirmadas.
Cruzeiro
Sem ausências confirmadas.
Quando é?
- Data: domingo, 18 de janeiro de 2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos-SP
- Arbitragem: Vinicius Diniz de Camargo (árbitro), Daniel Souza Silva e Eduarda Gomide Rubio (assistentes), Paulo Sérgio dos Santos (quarto árbitro)