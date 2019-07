Griezmann vale toda essa comoção, Barcelona?

Antes principal nome para reforçar o clube na próxima temporada, agora o francês vê Neymar ganhar espaço e fica com o futuro incerto

O pode começar a nova temporada com Neymar e Antoine Griezmann no ataque, ao lado de Lionel Messi, em um reformulado setor ofensivo, mas as indicações da Catalunha são de que eles só podem pagar um deles neste verão europeu e, se tivessem que escolher, o prioridade seria recontratar Neymar.

O brasileiro pode estar com sua visão arranhada em alguns lugares, mas ainda tem muitos aliados no vestiário do Barça, incluindo o capitão Messi. Neymar tem um histórico comprovado no Barça, tendo vencido a Champions Laeague de 2015, e seria bem recebido de volta, mesmo que a complexidade do acordo seja épica em sua escala.

Novos desenvolvimentos no desde que Leonardo chegou como diretor esportivo ocorreram rápido. Este é um clube que nos últimos dois anos fez de tudo para satisfazer os caprichos de Neymar, seu jogador mais caro de todos os tempos. Mas os tempos estão mudando.



(Foto: Getty Images)

Depois de mais um fracasso na - e uma incapacidade de faturar o que deveria ter sido uma trinca francesa de rotina - é uma questão de atitude e não de habilidade para o clube da capital. Qualquer pessoa que não se conecte a um novo - e aparentemente estrito - espírito coletivo será transferido. Leonardo transpareceu isso nos últimos dias e não excluiu Neymar de uma punição.

O efeito que isso terá no valor de transferência do jogador de 27 anos é outro assunto. Agora que Neymar tem sido ativamente disponibilizado, os clubes interessados ​​em sua contratação foram colocados em uma posição de barganha mais forte. E como o Barça é - até agora - o único clube a divulgar seu interesse, eles lideram o caminho.

Mas isso poderia inviabilizar o que Griezmann esperava ser uma mudança direta nesta janela. Quando, em 14 de maio, Griezmann informou ao técnico Diego Simeone que estaria buscando um novo desafio, presumiu-se que a mudança para o Barça era um fato consumado. Ele adiou uma mudança para a Catalunha na janela anterior, anunciou por meio de um vídeo e, em vez disso, se comprometeu com um novo contrato de cinco anos no Atleti.

Neste verão europeu, no entanto, e os ventos da mudança estão soprando no Wanda Metropolitano. A velha guarda saiu e uma nova geração será liderada por Marcos Lllorente e pelo jovem atacante João Felix, que, curiosamente, recebeu a camisa número 7 de Griezmann. Mas Griezmann ainda não saiu ou, mais precisamente, ainda não foi contratado pelos campeões espanhóis.



(Foto: Getty Images)

As últimas notícias da são de que o Barça pediu para adiar o pagamento da cláusula de liberação de € 120 milhões de Griezmann para uma data posterior e, efetivamente, aproveitar os serviços do jogador na próxima temporada, sem cobrança de taxa. Isso foi recebido com indignação do Atleti, que deu uma forte declaração no sábado contra o Barça e seu antigo atacante.

revelou que o Barça e Griezmann teriam acertado a transação em março, embora o jogador tenha feito em maio o anúncio de que não ficaria nos Colchoneros. Então, o Atleti comunicou sua rejeição à oferta do Barça e exigiu que Griezmann comparecesse ao programa de pré-temporada marcado para a noite de domingo.

O vencedor da foi comunicado a bordo de um iate em Ibiza, tomando uma garrafa de cerveja - aparentemente - sem se importar com o mundo. Um representante citou "estresse emocional" e um período de férias de 30 dias legalmente obrigatório como as razões por trás de sua permanência na viagem. Coincidentemente, Neymar fez o mesmo truque apenas 24 horas depois, com o PSG insatisfeito com o fato do brasileiro não ter se apresentado.

Ambos estão contratualmente obrigados a comparecer ao trabalho e Griezmann ainda pode aparecer se uma transferência não for feita nos próximos dias. Ele será deve receber do Atleti uma multa pesada que, inclusive, já foi relatada.

Griezmann está em uma espécie de limbo. O Atleti seguiu em frente: pagando os 126 milhões de euros ao por João Felix. O Barça é amplamente visto como seu próximo destino, mas está com a cabeça virada por Neymar.



(Foto: Getty Images)

O Barça avalia o Griezmann tão bem quanto o Neymar? Ele é realmente um bom jogador, uma coisa certa na lista dos 10 melhores da maioria das pessoas. Mas ele não é Messi e ele não é Neymar. Ele marcou foi consistente para o Atleti - junto a Diego Costa - e é um homem-chave para a seleção francesa também.

Mesmo no topo, no entanto, poderia ser dito que para Griezmann está faltando alguma coisa. Quer nas oitavas de final da Champions League contra a , ou perdendo pênalti contra o Real na final de 2016. Griezmann não tem uma tendência implacável quando importa.

Ele seria um jogador decorativo na melhor das hipóteses - especialmente em uma escalação ao lado de Messi, onde Neymar jogou e era, sem dúvida, melhor do que é agora.

E agora seus futuros parecem estar entrelaçados. O Barça queria o Griezmann e ele queria o Barça. Agora Neymar chegou disponível, mudou o foco. Griezmann ainda quer o Barça, mas o tempo dirá se acha que vale a pena.