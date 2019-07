Griezmann não aparece para treinar com Atlético de Madri e amplia crise

Francês negocia com o Barcelona e havia sido intimado pelo clube a se reapresentar; com a falta grave, pode levar uma multa ou ser suspenso

Como era esperado, Antoine Griezmann não atendeu o pedido do Atlético de Madri e foi uma ausência sentida na reapresentação do clube para o início da próxima temporada. O francês, que negocia uma transferência para o , pode ser punido internamente por ter cometido uma “falta grave”, de acordo com o regulamento do clube.

A confusão tomou uma proporção maior que a esperada na última semana, quando o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, declarou ter tido seu “primeiro contato” com Griezmann há alguns dias. O Atlético de Madri, em nota oficial, colocou fogo na situação.

O documento, assinado pelo presidente Enrique Cerezo Torres, disse que o Atlético tomou conhecimento das negociações entre Griezmann e Barcelona logo após a eliminação do clube na . O clube ainda falou em “falta de respeito” do francês e disse que esperava seu antigo camisa 7 para a reapresentação, que ocorreu neste domingo.

Pelo estatuto, o Atlético poderia multar ou até suspender Griezmann. Após a declaração oficial do clube madrilenho, o francês já tinha avisado, por meio de seus advogados, que não iria se apresentar junto com os demais companheiros.