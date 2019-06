Griezmann está mais perto do Barcelona que do PSG, diz jornal

Atacante francês faz mistério sobre seu futuro e deixa os torcedores do Barcelona esperançosos

A história sobre o futuro de Antoine Griezmann parece começar a se encaminhar para o fim. Isso porque, de acordo com o Le Parisien, o atacante francês está mais próximo do que do . O time da capital francesa também demonstra forte interesse no jogador que anunciou sua saída do e deve vestir outra camisa na próxima temporada.

Recentemente Griezmann declarou que já sabe onde jogará na próxima temporada, mas fez questão de esconder o fato do público. Disse, porém, que pretende jogar em Miami daqui sete anos. Resta saber, entretanto, onde será a casa do francês nesse período até chegar o fim de sua carreira na costa leste dos .

Tudo tem apontado para sua chegada no Camp Nou, até porque, de acordo com a publicação, o tem outras prioridades no mercado e a operação financeira para ter Griezmann pode inviabilizar outras tratativas de transferências.