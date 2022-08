Grêmio x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste domingo (7), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Santos se enfrentam na tarde deste domingo (7), no CT Hélio Dourado, a partir das 15h (de Brasília), pela nona rodada do Grupo B do Brasileirão Sub-20. A partida não terá transmissão ao vivo.

O Grêmio não tem mais chances de ir ao mata-mata do Brasileirão sub-20. Com apenas nove pontos conquistados, o Tricolor, que tem duas vitórias, três empates e três derrotas na competição, não consegue mais alcançar o G-4.

Enquanto isso, o Santos chega na rodada como quarto colocado do grupo, precisando apenas de um vitória para se classificar à próxima fase. São quatro vitórias, um empate e três derrotas para o Peixe até aqui.

Prováveis escalações

Possível escalação do Grêmio: Arthur, Cristiano, Andre, Erick, Pedro Cuiabá, Lucão, José Guilherme, Viery, Ronald, Kauan e Hiago.

Possível escalação do Santos: Eduardo, Balieiro, Zabala, Cadu, Diogo, Balão, Fernando, Matheus, Invonei, Renyer e Deivid.

Desfalques da partida

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Santos:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Grêmio x Santos DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL CT Hélio Dourado - Eldorado do Sul, RS HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio e Juarez de Mello Jr. (RS)

Quarto árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Red Bull Bragantino 3 x. 0 Grêmio Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022 Juventude 0 x 1 Grêmio Gaúcho sub-20 26 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Juventude Gaúcho sub-20 16 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Tanabi 1 x 2 Santos Paulista sub-20 3 de agosto de 2022 Santos 2 x 3 Athletico-PR Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022

Próximas partidas