Grêmio sonda situação de Mateus Vital, do Corinthians

Após empréstimo ao Panathinaikos, Mateus Vital tem futuro indefinido no Timão. Clubes do Brasil sondaram a situação do meia

O Grêmio segue ativo no mercado de transferências do futebol. Depois de fechar a contratação de Lucas Leiva, o Tricolor sondou a situação de Mateus Vital, que tem vínculo com o Corinthians.

De acordo com apuração da reportagem da GOAL, o Grêmio foi um dos clubes do Brasil que buscaram informações sobre a situação do meio-campista. A conversa, porém, não teve uma grande evolução em seu estágio inicial e, de acordo com pessoas que estão no negócio, a negociação está “parada”.

O desejo do Timão é encontrar algum tipo de compensação por Mateus Vital, seja com uma negociação em dinheiro ou com direito a porcentagem de uma futura venda. O jogador de 24 anos tem contrato com o clube do Parque São Jorge até o final de 2023.

O alto salário de Vital é um impeditivo para alguns clubes brasileiros que já o sondaram. Até por conta disto, existe a possibilidade do jogador ser reintegrado ao elenco do Corinthians e trabalhar com Vítor Pereira.

Mateus Vital foi emprestado ao Panathinaikos em agosto de 2021. Em sua temporada na Grécia, Mateus Vital disputou 40 jogos, sendo 17 como titular e 23 saindo do banco, e foi campeão da Copa local. Anotou três gols e produziu uma assistência, de acordo com o site Ogol.