Grêmio prepara venda de Fernando Henrique

O volante Fernando Henrique pode ser a próxima venda do Grêmio para o futebol do exterior, segundo apurado pela GOAL. O jogador vem despertando interesse de clubes do mundo árabe desde o segundo semestre do ano passado. A equipe mais recente que procurou informações sobre o jovem volante gremista foi o Al-Ain, dos Emirados Árabes.

A proposta é de 5 milhões de dólares para compra de 60% do vínculo econômico, parte que pertence ao Grêmio. O Tricolor aguarda um documento oficial por parte do Al-Ain manifestando interesse em Fernando Henrique para começar uma negociação.

Quem também despertou interesse de clubes do oriente médio foi o volante Mateus Sarará. Segundo o empresário Vinicius Prates, que cuida da carreira do jogador, alguns clubes do futebol dos Emirados Árabes buscaram informações na tentativa de contratar o volante gremista. Mas o Tricolor e o empresário já adiantaram que o clube não tem interesse em negociar o volante Mateus Sarará.