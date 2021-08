Grêmio negocia César Pinares com futebol da Turquia

Transferência pode render pouco menos de R$ 20 milhões aos cofres gremistas

O Grêmio está negociando o meia chileno Cesar Pinares com o Altay Spor, da Turquia. A negociação está em andamento e deve ser definida nesta sexta-feira (06). Os valores envolvidos não foram divulgados, mas se especula que o negócio gira em torno dos três milhões de euros - R$ 18,63 milhões na cotação atual.

Pinares foi contratado pelo Grêmio no segundo semestre de 2020 e não chegou a fazer trinta jogos com a camisa tricolor. O meia também é convocado com frequência para defender a seleção do Chile.

Neste ano o meia se destacou em dois momentos pelo Grêmio.

No início de fevereiro, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, o meia foi chamado pelo então técnico Renato Portaluppi para entrar nos minutos finais do jogo contra o Santos, na Arena, mas em uma atitude inesperada Pinares se recusou a participar do jogo.

Já no Brasileiro deste ano, o meia Pinares foi o autor do gol que deu a única vitória gremista, até o momento, na competição. O gol foi de pênalti, contra o Fluminense, no Maracanã.

O contrato de Cesar Pinares com o Altay Spor será de duas temporadas e ele terá como companheiro o meia Thaciano, os dois jogaram juntos no Grêmio e agora irão se reencontrar na Turquia.