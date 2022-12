Grêmio libera Sarará de graça e só recebe se Santa Clara comprar nova fatia

Saída de jovem não tem compensação financeira. Clubes dividem direitos econômicos, e atleta pode ter percentual adquirido por portugueses no futuro

O Grêmio acertou a saída de Mateus Sarará para o Santa Clara, de Portugal. A negociação não envolve compensação financeira inicialmente, apenas divisão dos direitos econômicos, como soube a GOAL.

Na primeira etapa, os gaúchos ficam com um percentual dos direitos econômicos do atleta e o liberam de forma gratuita — o percentual restante ficará com os lusitanos. Não haverá pagamento pelo acordo.

Ao fim da temporada 2022/23, em junho do próximo ano, o clube de Portugal terá a possibilidade de desembolsar um valor para adquirir o percentual que pertence ao Grêmio. Esta quantia já está definida em contrato, conforme apurado pela reportagem.

Os números exatos de percentual, e os valores não são revelados pelas partes. Grêmio e Santa Clara acertaram que não é possível divulgar valores da saída do jogador para o futebol europeu.

Mateus Sarará tinha contrato com o Grêmio até 31 de dezembro de 2024. O meio-campista de 20 anos assinará por três temporadas em Portugal. A contratação conta com o aval do departamento de futebol do Santa Clara.

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, aprovou a saída de Mateus Sarará. O volante não estava nos planos da comissão técnica para a disputa da próxima temporada. A saída do jogador era um desejo do comandante.

Em 2022, o garoto defendeu as cores do Grêmio no primeiro semestre, com 11 partidas, somando 226 minutos. Na segunda metade do ano, foi jogador do Avaí e somou 430 minutos em oito jogos do time. No período, marcou um gol.