Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Clássico gaúcho encerra a 7ª rodada do nacional feminino, nesta segunda-feira (28); veja tudo o que você precisa saber

Grêmio e Internacional se enfrentam na noite desta segunda-feira (28), às 20h (de Brasília), no Estadio do Vale, em Novo Hamburgo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

O Grêmio não vive um bom início de campeonato. O Tricolor venceu apenas uma das seis partidas que disputou até aqui, com três empates e outras duas derrotas no recorte, credenciado a um singelo 12° lugar, com seis pontos. O time vê o clássico como possibilidade de embalar.

O Internacional, do outro lado, vive situação pior. Em 14° lugar, as Coloradas possuem a quinta pior defesa e o quarto pior ataque do torneio e ainda não venceram, com claras dificuldades neste início. O time é o 14° colocado, com dois pontos.

Mais artigos abaixo

Escalações

Grêmio feminino: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos, Raissa Bahia; Jessica Peña, Daniela Montoya, Camila Pini; Drika, Giovaninha e Yamila Rodríguez.

Internacional feminino: Mayara; Lorrany, Fefa, Gi Santos, Eskerdinha; Marzia, Capelinha, Julia Bianchi; Julieta, Myka e Anny Marabá.

Desfalques

Grêmio feminino

Sem desfalques confirmados.

Internacional feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?