Grêmio encaminha contratação de lateral do Juventude

O Grêmio está próximo de anunciar o lateral-direito Michel Macedo, de 31 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. O jogador estava encaminhando a sua renovação de contrato com o time da serra gaúcha, mas acabou recebendo uma proposta com valores maiores para defender os gremistas na Série B.

Michel Macedo foi jogador do técnico Vagner Mancini no Corinthians, em 2020, e foi por indicação do treinador que ele está sendo contratado. No Juventude o lateral foi uma das principais peças na luta para evitar o rebaixamento.

“A renovação com o Michel Macedo havia ficado bem encaminhada, mas no meio do futebol sabemos que isto acontece. A proposta do Grêmio é muito maior que a nossa e pelo silêncio do empresário nos últimos dias, isto já é uma resposta de que ele não vai renovar. Faz três dias que encaminhamos a renovação e o empresário e o jogador estão calados. O assunto está encerrado, não voltou o contrato, a resposta já está dada e ele não vai ficar no Juventude”, destacou Osvaldo Pioner, vice de futebol do Juventude, em entrevista para Rádio Guaíba.

A compensação para o Juventude pode ser o empréstimo do volante Darlan para a equipe de Caxias do Sul. Fora dos planos do técnico Vagner Mancini, o volante gremista deve ser repassado por empréstimo para o Juventude. Esta negociação deve ser definida até sexta-feira (24).