Executivo de futebol tem contrato com o Galo até dezembro de 2026. Multa rescisória é avaliada entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões

O diretor de futebol Rodrigo Caetano se tornou a promessa de campanha de Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio. Tirar o executivo do Atlético-MG, no entanto, não será fácil. Os mineiros querem a manutenção do dirigente no cargo e não pretendem abrir mão da multa rescisória, entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões, como soube a GOAL.

Em entrevista ao jornal GZH, do Rio Grande do Sul, Guerra não titubeou ao ser perguntado sobre o executivo de futebol: "é o Rodrigo Caetano". Ele ainda acrescentou: "É mais do que possível. Sempre teve (conversa). Só que da minha boca é a primeira vez que vocês escutam. Não tinha vazado antes. Agora, esse é o executivo que eu quero para o Grêmio".

Caetano renovou contrato com os mineiros até dezembro de 2026. O diretor de futebol é homem de confiança do presidente Sérgio Coelho e do grupo de mecenas — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin. O quinteto não deseja se desfazer do líder do departamento de futebol, conforme apurado pela reportagem.

A cúpula acredita que Rodrigo Caetano não quebrará o contrato com o clube. O dirigente também costuma cumprir os vínculos — ele nunca pediu demissão antes do término de um compromisso e tampouco demitido. A única saída antecipada aconteceu no Flamengo, em 2018. À época, o clube e o dirigente fizeram um acordo. Esse, inclusive, foi o período em que ele ficou mais tempo parado em 19 anos de carreira — foram 40 dias entre a saída do Fla e a ida para o Internacional.

A confiança no trabalho de Rodrigo Caetano ocorre por dois motivos: a habilidade do dirigente em lidar com os problemas do vestiários e os títulos conquistados — ele foi campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.

Rodrigo Caetano está no Atlético-MG desde fevereiro de 2021, quando substituiu Alexandre Mattos. De lá para cá, se responsabilizou por algumas das principais contratações do clube: o meia-atacante Nacho Fernández e o atacante Hulk são duas delas.