Grêmio apresenta projeto e quer Alexandre Pássaro como diretor de futebol

Depois de receber negativas de Rodrigo Caetano, hoje no Atlético-MG, e Alexandre Mattos, que permaneceu no Athletico-PR, Pássaro se tornou o favorito

Ex-diretor de futebol de São Paulo e Vasco, Alexandre Pássaro se tornou o alvo principal do Grêmio para a próxima temporada. Depois de ver as negociações com Rodrigo Caetano e Alexandre Mattos fracassarem, o presidente Alberto Guerra formalizou uma oferta pelo executivo, como soube a GOAL.

O novo mandatário apresentou o projeto para o Tricolor gaúcho. Há a ideia de recolocar o clube no caminho das conquistas em 2023, depois de um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria conta com a permanência do ídolo Renato Gaúcho no banco de reservas.

O desejo é que o diretor de futebol assuma o cargo para a próxima temporada. Pássaro está livre no mercado da bola desde a saída de São Januário, em novembro de 2021. Após deixar o clube carioca, não assumiu um novo desafio.

Formado em direito, começou a carreira no futebol trabalhando ao lado de agentes. Ele atuou na C2B Sports, que agenciava nomes como o lateral esquerdo Fernandinho, que passou por Cruzeiro e Atlético-MG, e na antiga Traffic, hoje TFM, empresa que atua com Vini Jr e outras estrelas do futebol brasileiro.

Entre 2013 e 2014, foi vice-presidente do Desportivo Brasil, de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ele ficou um ano e seis meses na equipe que trabalha especialmente a formação de atletas nas divisões de base.

A primeira oportunidade em um gigante do Brasil foi no São Paulo. Ele iniciou o trabalho como advogado do departamento de futebol em janeiro de 2015. Em agosto de 2017, tornou-se gerente de futebol do clube. Ele se consolidou na gestão de Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco.

Em janeiro de 2021, com a eleição de Julio Casares, deixou o CT da Barra Funda por opção da cúpula. A saída ocorreu ao lado de Raí, que atuava como executivo de futebol do clube.

Ainda em janeiro de 2021, recebeu convite do Vasco para atuar como diretor-executivo. Ficou em São Januário até novembro do mesmo ano, participando da campanha que culminou em um rebaixamento dos cariocas. Desde a saída, não assumiu um novo trabalho e pode ter a chance de atuar no Grêmio em 2023.