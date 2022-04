Grêmio anuncia Gabriel Teixeira; Elkeson deve ser o próximo

O Grêmio anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do meia atacante Gabriel Teixeira, 21 anos, que vem do Fluminense, por empréstimo até o final da temporada de 2022.

Formado nas categorias de base do tricolor carioca, Gabriel Teixeira despontou como uma das grandes revelações de Xerém, local onde fica o centro de treinamentos das categorias de base do Fluminense.

Fora dos planos do técnico Abel Braga, o meia atacante Gabriel Teixeira quase foi negociado com o Al Wasl, time dos Emirados Árabes treinado por Odair Hellmann, que também trabalhou com o jogador no Fluminense.

A semana já começa com novidade: vem aí mais um #ReforçoTricolor para a temporada! O meia-atacante Gabriel Teixeira, de 21 anos, que já trabalhou com o técnico Roger no Fluminense, chega por empréstimo até o fim do ano. Seja bem-vindo! 🇪🇪⚽



Quando Odair trocou o tricolor carioca pelo mundo árabe ele foi substituído por Roger Machado, que também utilizou Gabriel Teixeira.

No Fluminense, Gabriel acabou perdendo espaço com o técnico Abel Braga, e por isto não houve dificuldade para a sua liberação para o tricolor gaúcho.

Elkeson, o futuro centroavante

A próxima contratação gremista que deve ser anunciada é o centroavante Elkeson, 32 anos, sem clube desde o final do ano passado após rescindir contrato com o Guangzhou Evergrande, da China.

Elkeson é formado no Botafogo e está a nove anos atuando no futebol chinês, tanto que acabou conseguindo a cidadania chinesa para atuar na seleção da China, abrindo mão do passaporte brasileiro. Por isto Elkeson vai ocupar vaga de estrangeiro no Grêmio.