Grêmio e Alexandre Pássaro têm divergências, mas clube ainda quer executivo

Executivo e Tricolor se desentenderam em relação ao tempo de contrato. Contraproposta de Pássaro é avaliada por Conselho de Administração do clube

A conversa envolvendo Grêmio e Alexandre Pássaro ainda tem algumas pendências. O clube e o executivo tiveram pequenas divergências contratuais e ainda não chegaram a um acordo para a ida do diretor de futebol a Porto Alegre, como soube a GOAL com uma fonte ligada à nova cúpula gremista.

O último contato entre as partes aconteceu ainda na última semana. Desde então, o presidente Alberto Guerra é cauteloso em relação ao avanço das tratativas. Ele não se manifestou ou deu qualquer posição ao dirigente sobre uma eventual negociação.

O Grêmio fez proposta de três temporadas para Alexandre Pássaro — o contrato teria duração do mandato do presidente. O diretor de futebol fez algumas alterações financeiras e apresentou uma contraoferta aos gaúhcos.

O novo mandatário do clube acatou as mudanças econômicas, mas reduziu o tempo do vínculo para dois anos. Pássaro manteve a pedida e tentou a manutenção do tempo de contrato anterior. Desde então, Alberto Guerra não estabeleceu contato com o alvo para a direção de futebol.

O assunto será submetido ao Conselho de Administração, formado pelo presidente e os vices Eduardo Magrisso, Fábio Floriani, Geraldo Correa, Gustavo Bolognesi, José Carlos Corrêa Duarte e Luciano Feldens. O grupo decidirá se os números e tempo de contrato estão compatíveis com o orçamento do clube para o triênio seguinte.

A indefinição faz com que o presidente avalie outros nomes no mercado da bola. Ele já havia procurado Rodrigo Caetano, que pertence ao Atlético-MG, e se recusou a deixar o clube antes do fim do contrato, em dezembro de 2026, e também viu o Athletico-PR vetar a saída de Alexandre Mattos da Arena da Baixada.

O Grêmio busca um substituto para Diego Cerri, que retomou conversa com o Santos e pode trabalhar na Vila Belmiro a parti da próxima temporada. O executivo deixou o clube por decisão da nova cúpula tricolor.