Goleiro Neto desfalca Barcelona por um mês

Goleiro brasileiro sofreu uma contusão no braço esquerdo e poderá se ausentar dos gramados por até cinco semanas

Neto é a notícia negativa do antes do início do Campeonato Espanhol. Neste domingo (11), a menos de uma semana da estreia oficial contra o , o clube catalão informou que o brasileiro sofreu uma lesão na mão esquerda e estará fora por pelo menos um mês.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"No último treinamento, o jogador Neto sofreu uma contusão no pulso esquerdo. As probas realizadas diagnosticaram que ele tem uma fratura. Nesta segunda-feira, se determinará o tratamento a seguir e o tempo de baixa aproximado", disse o comunicado do Barcelona.

Mais artigos abaixo

Em sua página na web, o clube ressalta que "Neto foi o segundo reforço do time no verão depois de Frenkie De Jong. E participou nos quatro primeiros amistosos da pré-temporada. O brasileiro chegou procedente do e foi apresentado oficialmente como novo jogador do Barcelona em 9 de julho".

O Barcelona começa, nesta sexta-feira, sua defesa do título esapnhol. O jogo será no Nuevo San Mamés, a casa do Bilbao.