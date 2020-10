"Gol de futevôlei" coroa boa fase de Pepê e empolga gremistas

Depois de um primeiro tempo apagado, Pepê foi o destaque do na vitória por 3 a 1 sobre o , nesta quarta-feira, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante fez o segundo gol do Tricolor, em chute de perna esquerda, e o terceiro, concluindo uma linda troca de passes de primeira do ataque gremista, ao melhor estilo futevôlei (assista acima)!

"É uma jogada ensaiada nossa. Sabemos que temos jogadores de muita qualidade, a qualquer hora a bola pode chegar e pude fazer um belo gol", afirmou o jogador de 23 anos ao Premiere.

Pepê ainda minimizou o fato de ter deixado o gramado da Arena mancando e revelou que houve cobranças no intervalo da partida, quando o placar estava 1 a 1.

"Sobre a perna, não é nada, senti um pouco pesada, cansaço dos jogos. O segundo tempo foi excelente, conversamos no vestiário que precisávamos dar um pouco a mais e hoje aumentamos bastante o ritmo de jogo".

A boa atuação e o golaço coroaram a boa fase do atacante, que balançou as redes sete vezes e deu duas assistências nos últimos nove jogos.

Pepê tem dez gols na temporada e é vice-artilheiro do Grêmio, atrás apenas de Diego Souza, que abriu o placar nesta quarta, mas quase complicou os donos da casa ao ser expulso no segundo tempo.

Nas redes sociais os gremistas mais uma vez reverenciaram Pepê. Tem quem ache o atacante o melhor jogador em atividade no , enquanto outros nem lembram quem é Cebolinha. Confira!

PEPÊ É DISPARADO O MELHOR JOGADOR DO FUTEBOL BRASILEIRO. PODEM CHORAR. SÓ NÃO PODEM DISCORDAR. BOA NOITE A TODOS.

O substituto perfeito do Cebolinha já estava no clube. 7 gols e 2 assistências nos últimos 9 jogos do Grêmio. PEPÊ JOGA MUITO! pic.twitter.com/ojfBRREIoz