Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta das quartas; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Cuiabá se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Como venceu a ida por 1 a 0, o Dourado tem a vantagem do empate para avançar à final. A partida ainda terá transmissão do canal oficial do Goiás, no Youtube.

Durante esta semana, o Cuiabá enfrentará momentos decisivos. Depois do jogo da volta da semifinal da Copa Verde terá pela frente o Luverdense no sábado (1), na segunda partida da semifinal do Campeonato Mato-grossense.

"Provavelmente vou fazer algumas alterações. Alguns setores obrigatoriamente têm que jogar os mesmos, porque não tem outros sem ser improvisados. Vamos tentar competir e montar a melhor equipe, porque o próximo jogo para nós é o mais importante. Quem não estiver disponível, fica para o jogo contra o Luverdense, temos objetivos bem precisos para cada competição. A Copa Verde neste momento é a prioridade. Temos tentar que fazer pela vida. Vão entrar os melhores", afirmou o técnico Ivo Vieira.

Nas oitavas de final, o Cuiabá venceu o Ceilândia por 3 a 0, enquanto nas quartas de final eliminou o Vila Nova por 3 a 1 no placar agregado, enquanto o Goiás deixou para trás o União Rondonópolis (3 a 0) e o Brasiliense por 1 a 0 no agregado.

Em caso de empate no placar agregado, o finalista será decidido nos pênaltis, o vencedor dessa disputa enfrentará Paysandu ou Remo na grande decisão. Em nove jogos disputados entre as equipes, o Goiás registra seis vitórias, contra apenas duas do Cuiabá, além de um empate. No encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2022, o Goiás venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Felipe Ferreira e Palacios; Diego Gonçalves, Nicolas e Vinícius.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, João Maranini, Marllon e Mateusinho; Denilson, Ronald e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Isidro Pitta.

Desfalques

Goiás

Gabriel Novaes, Jhonny Lucas e Bruno Santos seguem no departamento médico.

Cuiabá

Alan Empereur, com fratura no nariz, está fora.

Quando é?