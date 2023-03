Goiás x Brasiliense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Verde

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pelo jogo de volta das quartas; veja como acompanhar na TV e na internet

O Goiás recebe o Brasiliense na noite desta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Hailé Pinheiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. Como empataram sem gols na ida, quem vencer avança à semifinal. A partida ainda não tem transmissão confirmada.

Embalado com a classificação à final do Goianão, o Goiás volta as atenções para o mata-mata da Copa Verde. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o União Rondonópolis por 3 a 0, enquanto o Brasiliense deixou para trás o Tocantinópolis por 4 a 2.

Em nove jogos disputados, o Goiás registra quatro vitórias, contra apenas uma do Brasiliense, além de quatro empates. Nas oitavas de final da Copa Verde de 2019, o time goiano venceu por 4 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Goiás: Marcelo Rangel; Heron, Sidimar, Eduardo Thuram; Bruno Santos, Willian Oliveira, Jhonny Lucas, Hugo, Kauan; Gabriel Novaes e Alesson.

Brasiliense: Sucuri; Caetano, Keynan, Railon e Gorduxo; Zotti, Tarta e Gabriel Henrique; Luquinhas, Yuri Mamute, Tobinha.

Desfalques

Goiás

Edu, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão.

Brasiliense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?