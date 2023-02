Equipes entram em campo neste domingo (5), no Estádio Olímpico; veja como acompanhar na internet

Buscando se manter na liderança do Goianão, o Atlético-GO visita o Goiânia na manhã deste domingo (5), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela oitava rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Atlético-GO, na ponta com 16 pontos, bateu o CRAC na última rodada por 1 a 0, enquanto o Goiânia, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, busca reencontrar o caminho da vitória.

O Dragão está em busca do 17º título do Goianão (conquistou em 1944, 1947, 1949, 1955, 1957, 1964, 1970, 1985, 1988, 2007, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020 e 2022), enquanto o Goiânia mira no título inédito.

Prováveis escalações

Escalação do provável Goiânia: Lúcio; Eduardo, Gabriel e Xavier; Irismar, Júnior Ramos, Romário e Nivaldo; Isaac, Assuério e Wallace. Técnico: Lucas Oliveira.

Escalação do provável Atlético-GO: Ronaldo; Leo Gomes, Ramon e Emerson Santos; Moraes Jr, Mikael,Thiago Medeiros e Kelvin; Bruno Tubarão, Luiz Fernando e Felipe Vizeu. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques

Goiânia

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?