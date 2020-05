Globo vai passar Brasil x EUA na final do Pan de 2007: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol ao vivo, Globo confirma retransmissão do título da seleção brasileira feminina no domingo (10) de Dia das Mães

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírus, a TV Globo, após exibir no último domingo a conquista da de 2013 sobre a por 3 a 0, já decidiu a próxima lembrança que será transmitida para os torcedores.

O duelo escolhido foi a histórica final do Pan-Americano de 2007, quando a seleção brasileira feminina venceu os por 5 a 0, em pleno Maracanã.

Desta forma, o torcedor poderá reviver o momento no Dia das Mães, no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida:

QUANDO É?

JOGO 5 x 0 EUA DATA DO JOGO 26 de julho de 2013 DATA DA REPRISE Domingo, 10 de maio de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá a transmissão da reprise na TV Globo, na TV aberta, com narração e comentários originais.

SOBRE A FINAL DO PAN 2007



Foto: Getty Images

Com muita facilidade, o Brasil derrotou os Estados Unidos por 5 a 0 e conquistou a medalha de ouro no torneio feminino de futebol dos Jogos Pan-Americanos de 2007, realizado no Rio de Janeiro.

Na final, o Brasil não encontrou muita resistência na seleção norte-americana, que disputou o Pan com sua equipe sub-20. Dono da melhor campanha do campeonato, o time brasileiro explorou bem as laterais.

Os gols foram marcados por: Marta, aos 18min, e Cristiane, aos 28min do primeiro tempo, além de Cristiane, aos 3min, Marta, aos 20min, e Daniela Alves, aos 30min do segundo tempo.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Andréia; Aline, Renata Costa e Tânia; Elaine, Daniela Alves, Formiga, Marta e Rosana (Kátia Cilene); Cristiane (Pretinha) e Maycon.

Técnico: Jorge Barcellos.

Escalação dos EUA: Naeher; Taylor, Fountain, Marshall e Wilmoth (Enyeart); Heath, Wright, Edwards e Nogueira; Cheney e O'Hara. Técnica: Jillian Jones.

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS 1ª Brasil 4 x 0 Daniela Alves (2x), Cristiane, Rosana 2ª Brasil 5 x 0 Kátia (2x), Daniela Alves, Marta, Cristiano 3ª Brasil 10 x 0 Cristiane (4x), Daniela, Marta (4x), Pretinha 4ª Brasil 7 x 0 Canadá Marta (5x), Rosana, Daniela Semifinal Brasil 2 x 0 Rosana (2x) Final Brasil 5 x 0 EUA Marta (2x), Cristiane (2x), Daniela

A CAMPANHA DOS EUA