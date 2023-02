Como os Glazers podem acabar ainda como donos do Manchester United

Enquanto há ofertas na mesa dos Red Devils, a impopular família Glazer poderia seguir no estádio Old Trafford por mais tempo

Os proprietários americanos do Manchester United — que foram alvo de vários protestos ao longo dos anos de torcedores descontentes — se abriram a ofertas de partes interessadas. Eles, no entanto, sempre demonstraram que um novo investimento no United seria tão bem-vindo quanto uma mudança completa de mãos.

Com isso em mente, a ESPN relata que o fundo americano Elliott Management manifestou interesse em injetar recursos no clube da Premier League sem assumir o controle deles. Se eles se envolvessem com os Red Devils — tendo anteriormente financiado o ex-proprietário do AC Milan, Li Yonghong —, Joel e Avram Glazer poderiam permanecer em Old Trafford.

Há relatos de que a proposta da Elliott Management é para "possível financiamento, não uma oferta pelo clube", e eles possuem ativos de US$ 55 bilhões (£46 bilhões ou R$ 284 bilhões), o que permitiria que eles se envolvessem fortemente em uma equipe que dizem estar no mercado por um valor entre £5 bilhões e £6 bilhões (US$ 6 bilhões e US$ 7 bilhões ou R$ 31 bilhões e R$ 36 bilhões).

Enquanto a família Glazer explora "alternativas estratégicas" no United, eles têm pelo menos duas propostas para o controle total do clube na mesa — que foram feitas antes do prazo final da última sexta-feira (17) — com o homem mais rico da Grã-Bretanha, Sir Jim Ratcliffe, e o Qatari Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani na corrida para assumir as rédeas de uma superpotência global.