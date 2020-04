Alvo do Vasco, Giovinco foi de prodígio na Itália a rival do Fla no Mundial

De promessa na Juventus à realidade na MLS, Giovinco surge no radar do Vasco após encarar o Flamengo no Mundial de Clubes

O atacante Sebastian Giovinco é o novo alvo do para a temporada 2020. Ligado ao Al Hilal, o atleta italiano foi procurado pelo clube carioca, de acordo com informações do jornal Gazzetta Dello Sport, e se mostrou aberto à possibilidade de atuar no .



Ainda à espera de avanços, que dependem de acertos econômicos e do controle da pandemia do Covid-19, que paralisou o futebol mundial, o atleta volta aos holofotes brasileiros apenas quatro meses depois de encarar justamente o maior rival vascaíno.



Prodígio do futebol italiano no meio da década passada, Giovinco era uma das estrelas do Al-Hilal, equipe que encarou o na semifinal do de 2019. Apesar da vitória por 3 a 1, os rubro-negros não tiveram vida fácil e chegaram a ir para o intervalo em desvantagem no placar.



Figura rara no mundo, já que europeus dificilmente passam o seu auge físico atuando em outros centros, Giovinco dá, na , sequência a uma aventura que se iniciou quatro anos atrás.

Cansado de ser emprestado pela , clube em que cresceu como atleta e no qual chegou a ser visto como o substituto de Del Piero, Giovinco resolveu tentar a sua sorte no , da , no começo de 2015. Por incrível que pareça, lá viu sua carreira decolar.



Grande estrela da companhia, foi artilheiro do campeonato local no primeiro ano e chegou a ser chamado pela seleção italiana em 2015. Sua ausência foi criticada pelos torcedores durante a campanha nas Eliminatórias da de 2018, aliás, com a Azzurra sofrendo para conseguir bons resultados.



Giampiero Ventura, porém, considerava que as dezenas de gols marcados nada valiam pelo fato de a competição estar muito abaixo do nível europeu. No fim, a ficou fora do Mundial da e Giovinco só voltou à lista em outubro, quando Roberto Mancini assumiu o cargo.



Possível sequência a uma legião de estrangeiros, hoje liderada por Fredy Guarín e Germán Cano, Giovinco tem contrato até dezembro de 2022 com o Hilal. Aos 33 anos, ainda pode render bastante para o Gigante da Colina.