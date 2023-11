Gilson Kleina se acerta com clube do Paraná para 2024

Treinador chega para buscar calendário nacional para a equipe paranaense

O Azuriz-PR contratou o técnico Gilson Kleina para a temporada de 2024.

“Estudamos e vimos que o Gilson Kleina, por toda sua experiência, vai ao encontro com o projeto de que temos para o Azuriz, que é o de buscar um calendário nacional. É a maior contratação da história do clube”, explica o vice-presidente Robson Ramos, que completa.

“Temos uma base já consolidada, com uma metodologia que foi aberta ao público e agora queremos consolidar o trabalho do time profissional. Estamos projetando uma arena própria e temos como meta ser o maior clube do Sudoeste do Paraná”, finaliza.

Jamira Furlani/Avaí F.C.

“O projeto apresentado me chamou muito a atenção. É bem ambicioso e qualquer profissional o estudaria com muito carinho e delicadeza. Senti no presidente e no vice muita confiança, além da credibilidade e respeito com que eles têm a frente do futebol do Azuriz, sendo uma das bases mais fortes atualmente do futebol brasileiro. Será meu primeiro trabalho em um clube empresa, então, será uma experiência nova. Chego com muita vontade. Trabalharemos juntos para fazer com que o Azuriz se desenvolva e atinja os objetivos. Queremos ter o entendimento da comunidade da região que é fanática pelo futebol para crescermos juntos”, conta Gilson Kleina.

O Azuriz fica na cidade de Pato Branco, no Paraná. Fundado em 2017, nasceu como uma S.A. e tem o segundo melhor CT do estado do Paraná.

O Centro de Treinamento Gralha Azul está localizado na cidade de Marmeleiro, a 45 quilômetros de Pato Branco.

O Azuriz disputará em 2024, pela quarta vez consecutiva, o Campeonato Paranaense da Primeira Divisão.