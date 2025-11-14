Geórgia x Espanha: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Geórgia e Espanha se enfrentam neste sábado (15), às 14h (de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a Espanha lidera o Grupo E com 12 pontos, três a mais que a vice-líder Turquia. A seleção comandada por Luis de la Fuente praticamente asseguraria sua vaga no torneio caso vença a Geórgia, mesmo que a Turquia derrote a Bulgária. Até aqui, a La Roja venceu a Bulgária por 3 a 0 e 4 a 0, a Turquia por 6 a 0 e a Geórgia por 2 a 0.

Por sua vez, a Geórgia ocupa a terceira posição, com apenas três pontos conquistados e precisa de duas vitórias em seus dois últimos jogos para terem chances de conquistar uma vaga nos playoffs. A seleção nunca participou da fase final de uma Copa do Mundo, mas fez história ao competir na Euro 2024, quando chegou às oitavas de final. No entanto, foi eliminada justamente pela Espanha, que venceu por 4 a 1.

Geórgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvilitaia e Kvaratskhelia.

Espanha: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Merino, Zubimendi, Ruíz; Oyarzabal, Ferran Torres e Baena.

Desfalques

Geórgia

Otar Kakabadze e Georges Mikautadze estão machucados.

Espanha

Lamine Yamal, Rodri, Pedri e Nico Williams estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 15 de novembro de 2025

sábado, 15 de novembro de 2025 Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: Estádio Boris Paichadze - Tbilisi, Geórgia

Retrospecto recente

