Galatasaray x Lazio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entra em campo nesta terça-feira (13), às 12h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Galatasaray e Lazio se enfrentam nesta terça-feira (13), às 12h (de Brasília), na Turquia, em amistoso. A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Com a pausa dos campeonatos devido aos jogos da Copa do Mundo, as equipes estão realizando amistosos preparatórios. A Lazio é um exemplo. Há um mês afastada dos gramados, após a derrota para a Juventus por 3 a 0 na Serie A, a equipe de Sarri viaja até a Turquia para dois jogos: Galatasaray na terça, e Hatayspor, na sexta (16). No Campeonato Italiano, a Lazio ocupa a quarta posição, com 30 pontos.

Do outro lado, o Galatasaray disputa o seu quarto amistoso desde a pausa do Campeonato Turco, tendo registrado duas derrotas (para o Rayo Vallecano e Villarreal), além de um empate com o Adana Demirspor.

Em seis jogos disputados, são duas vitórias para cada lado, além de dois empates. No último encontro, válido pela Europa League 2021/22, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável Galatasaray: Yilmaz; Dubois, Baltaci, Bayram, Karatas; Aksata, J. Mata; Yilmaz, Demir, Akturkoglu; Gomis.

Escalação do provável Lazio: .Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj, Basic, Cataldi, Milinkovic-Savic, Pedro, Felipe Anderson, Romero.

Desfalques

Galatasaray

Sem desfalques confirmados.

Lazio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 13 de dezembro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: Emirhan Sport Center – Turquia