Gabigol prova, agora no Flamengo, vocação para ser artilheiro no Brasil

Em 2019, tanto no Brasileirão quanto ao longo de toda a temporada, ninguém estufou mais as redes do que o camisa 9

Gabigol completou apenas uma finalização no clássico contra o , domingo (28), no Maracanã. Um chute que exigiu rápida resposta, depois de o zagueiro Joel Carli cortar o cruzamento feito por Rafinha. Um chute certeiro, que estufou o barbante direito do canto defendido por Gatito Fernández. Foi o segundo gol na vitória por 3 a 2, pela 12ª rodada do Brasileirão, o nono do camisa 9 nesta Série A onde é artilheiro isolado. Um tento que também fez do jogador de 22 anos o máximo goleador do Brasil em 2019.

E que também serve como mais um argumento para defender a tese de que Gabriel Barbosa já se coloca entre os principais atacantes, ao menos de sua época, que atuam no futebol brasileiro. Neste ano, o camisa 9 do já soma 20 tentos em seu nome, e não é novidade vê-lo chegar a este número. Nenhum outro atacante na disputa desta Série A conseguiu, com tão pouca idade, ultrapassar a marca das duas dezenas de gols em um ano.

Gabriel estreou no em 2013, ano em que somou dois gols em 13 jogos – saindo na maioria das vezes do banco de reservas. No ano seguinte, em que virou de vez titular no time do Santos, foram 21 tentos em 56 partidas, mesma marca que atingiria em 2015. A jovem cria da Vila Belmiro provavelmente só não voltou a ultrapassar, em 2016, os 20 gols porque transferiu-se no meio do ano para a . Na e, depois, também em , onde atuou por empréstimo no , não fez jus ao apelido. Foi preciso retornar para casa, em 2018, para voltar a demonstrar o faro de artilheiro: na temporada passada, Gabigol disputou 32 jogos pelo Santos e estufou as redes 20 vezes.

Apenas três jogadores que estão na disputa deste Campeonato Brasileiro conseguiram, no mínimo quatro vezes, ultrapassarem a barreira dos 20 gols em uma temporada completa.

• Alecsandro, hoje no , em 2009 e 2010 pelo [30 e 26 tentos, respectivamente], em 2011 no [25] e 2014 defendendo o Flamengo [21].

• Ricardo Oliveira, que atualmente veste a camisa do , fez 20 gols pelo Santos em 2003, 37 em 2015, 22 um ano depois e outros 22, já pelo , em 2018.

• Maior artilheiro na história do Brasileirão de pontos corridos, Fred completa a lista. O camisa 9 do fez, em 2005, incríveis 40 pela . Defendendo o , somou 22 tentos em 2009, 34 em 2011, 30 em 2012, 27 em 2014 e 22 em 2015. Em 2017, pelo Atlético-MG, foram 30.

Alecsandro, Ricardo Oliveira e Fred. Todos, curiosamente, veteranos. Nenhum deles, contudo, conseguiu este mínimo de 20 gols, quatro vezes, defendendo clubes da elite do nosso futebol como Gabigol.