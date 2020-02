Gabigol acerta previsão no Flamengo: dupla com Pedro funciona

Os dois atacantes foram decisivos na vitória de virada sobre o Resende, que também teve boa atuação de Bruno Henrique

O teve dificuldades no primeiro jogo em que utilizou, em 2020, seus principais jogadores. O bateu o Resende, de virada, por 3 a 1 em jogo válido pela quinta rodada da , o primeiro turno do .

Alef Manga abriu a contagem para o Resende, dentro do Maracanã, no segundo tempo. Atrás no marcador, Jorge Jesus fez mudanças, incluindo as estreias de Michael e do atacante Pedro – o outro centroavante que o treinador tanto pedia.

E foi justamente Pedro, o grande destaque: o ex-atacante do , que chegou emprestado pela , estreou com o gol de empate. A virada veio com gol de Gabigol, que em sua apresentação em 2020 se disse despreocupado com a concorrência no ataque e cravou: com ele e Pedro no Flamengo, quem teria motivos de temor seriam os adversários.

Dito e feito.

Até porque antes do apito final Pedro voltou a aparecer com destaque, dando a assistência para Bruno Henrique finalizar a vitória por 3 a 1.

“Muito feliz por ter participado, feito um gol ter dado assistência”, disse Pedro para a Rádio Globo após o jogo. “Espero poder ter sucesso neste ano e que a gente conquiste muito título neste ano”.