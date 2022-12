Fulham x West Ham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo neste sábado (17), em Londres; veja como acompanhar ao vivo

Com a Premier League retornando em menos de duas semanas, Fulham e West Ham United se enfrentam em um amistoso no meio da temporada em Craven Cottage neste sábado (17, às 10h (de Brasília). A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

O West Ham chega embalado com as vitórias em amistosos sobre Cambridge United e Udinese, e jogadores como Craig Dawson, Angelo Ogbonna, Tomas Soucek, Jarrod Bowen e Gianluca Scamacca, que começaram no último jofo, estão na brigando para iniciarem entre os titulares.

Do outro lado, o Fulham pode ter em campo Daniel James, Harry Wilson, Tim Ream e Antonee Robinson. Manor Solomon também voltou a treinar depois de perder a maior parte da temporada devido a uma lesão no joelho, e o israelense espera ter alguns minutos em campo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fulham: Leno; Tete, Tosin, Diop, Kurzawa; Reed, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, McFarlane; Vinicius.

Escalação do provável West Ham: Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Lanzini, Fornals; Benrahma, Scamacca, Bowen.

Desfalques

Fulham

Neeskens Kebano permanece de fora após romper o tendão de Aquiles.

West Ham

Kurt Zouma e Maxwel Cornet continuam de fora devido a lesões, enquanto Areola defende a Argentina na final da Copa do Mundo neste domingo (18).

Quando é?

• Data: sábado, 17 de dezembro de 2022

• Horário: 10h (de Brasília)

• Local: Craven Cottage – Londres, ING