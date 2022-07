'Frio na barriga' e 'sonho': Richarlison inicia trajetória no Tottenham

Atacante brasileiro já conheceu seus colegas de equipe e vive a expectativa da estreia na Liga dos Campeões

Richarlison está de casa nova. Oficialmente anunciado como reforço do Tottenham Hotspur na última semana, o 'Pombo' deu sua primeira entrevista como jogador dos Spurs e revelou o sonho de jogar a Liga dos Campeões. Ele também falou como o novo clube para ele tem parecido mais um sonho do que realidade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Após uma longa negociação, o Everton cedeu e decidiu vender seu principal jogador para o clube londrino. Aos 25 anos, o atacante deixou o Goodison Park para vestir as cores do Tottenham, do norte de Londres. O valor total da transferência pode somar até 60 milhões de libras (cerca de R$ 380 milhões).

Vaga não garantida

O novo camisa 9 dos Spurs chega ao clube sabendo que precisará brigar por vaga no time titular, isso porque Harry Kane, Heung Min Son e Dejan Kulusevski formam um dos principais trios de ataque do futebol europeu. Em tese, 'Richy', como é chamado na Inglaterra, chega para ser reserva, ao lado do compatriota Lucas Moura.

Ainda assim, o Pombo parece estar amando a nova realidade. Para ele, essa nova fase da carreira ainda "parece um sonho".

"Estou muito feliz por esse momento. Eu lembro quando estava no Brasil, e veio a proposta do Tottenham. Eu fiquei sem acreditar. Depois de assinar o contrato, mais ainda. Parece um sonho. Quando cheguei aqui deu um frio na barriga, ver os companheiros, ver uma nova casa. Espero fazer história com essa camisa", falou o ex-Fluminense à Tottenham TV.

Mais artigos abaixo

O encontro com argentinos

Diferentemente do Everton, o Tottenham conta com alguns jogadores argentinos em seu elenco e Richarlison nunca poupou os 'hermanos' de provocações por conta dos confrontos entre Brasil e Argentina. No seu primeiro dia no centro de treinamento, ele proporcionou um momento divertido de encontro com Gio Lo Celso e Cristian Romero.

Expectativa da Champions League com Antonio Conte

Richarlison não escondeu a expectativa de trabalhar sob a batuta de Antonio Conte. Ele também declarou que jogar a Liga dos Campeões é um sonho antigo e que está próximo de se concretizar.

"[O Conte] é um dos melhores treinadores do mundo, é um privilégio estar aqui e ser treinado por ele. Sei que vou aprender muito. Tenho tudo para crescer aqui. Sempre disse que era meu sonho jogar a Champions League, e agora isso é realidade. Vamos ver o que vai acontecer, espero começar com o pé direito", falou o Pombo.

A estreia do Tottenham na temporada é contra o Southampton, pela primeira rodada da Premier League, em 6 de agosto. Como ainda precisará cumprir um jogo de suspensão pelos tempos de Everton, o atacante só estará disponível para o clássico londrino contra o Chelsea, em 14 de agosto.