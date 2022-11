Freiburg x Union Berlin: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Valendo a liderança da Bundesliga, equipes entram em campo neste domingo (13); veja como acompanhar ao vivo na internet

Brigando pelas primeiras posições do Campeonato Alemão, Freiburg e Union Berlin se enfrentam neste domingo (13), às 13h30 (de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no streaming.

Sem vencer há dois jogos (com uma derrota e um empate), o Union Berlin busca a recuperação, assim como o Freiburg, que também soma 27 pontos, foi derrotado pelo RB Leipzig por 3 a 1 na última rodada.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Union Berlin soma cinco vitórias, contra quatro do Freiburg, além de três empates. No último encontro, válido pelo returno da Bundesliga 21/22, o Union Berlin goleou por 4 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável FREIBURG: Flekken; Sildillia, Lienhart, Ginter, Gunter; Grifo, Doan, Hofler, Eggestein, Holer; Gregoritsh.

Escalação do provável UNION BERLIN: Lennart Grill; Diogo Leite, Jaeckel, Knoche; Trimmel, Haberer, Thorsby, Seguin, Ryerson; Behrens, Becker.

Desfalques

Freiburg

Daniel Kyereh, Jonathan Schmid e Kimberly Ezekwem, lesionados, seguem fora.

Union Berlin

Frederik Ronnow, Andras Schafer e Kevin Mohwald, machucados, estão fora. Rani Khedira, suspenso, também é desfalque.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Europa-Park Stadion – Freiburg, ALE