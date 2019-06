Fred, Fluminense e a Lei do Ex... contra o Ex

Em mais uma partida contra o ex-clube, a 2ª desde a saída, em 2016, o centroavante deixa o campo sem balançar as redes. Ele se lesionou nesta quarta

Enfrentar o , seu ex-clube, virou um pesadelo para Fred. Desde que deixou as Laranjeiras, em junho de 2016, o atacante não consegue se dar bem contra a equipe carioca.

Quer ver os jogos do Fluminense na Sul-Americana ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Em seis partidas disputadas diante do antigo time, o camisa 9 jamais balançou as redes e conseguiu no máximo um empate em 1 a 1 em seu melhor resultado.

Na partida disputada na noite desta quarta-feira (5), a situação foi ainda pior. Fred foi substituído por Sassá logo aos 28 minutos do primeiro tempo por conta de um problema clínico. Na ocasião, até recebeu vaias de parte da torcida cruzeirense que compareceu ao Mineirão.

Mais artigos abaixo

Antes disso, o centroavante havia enfrentado o Fluminense em cinco oportunidades, sendo três pelo , em 2016 e 2017, e duas com as cores do , ambas em 2019. Porém, perdeu as três com as cores do (4-2 no estádio Giulite Coutinho; 2-1 no Independência; 2-1 no Maracanã), foi derrotado em uma pela (4-1 no Maracanã) e empatou a outra (1-1 no Maracanã).

Nesta quarta-feira, quando foi substituído por Sassá, ainda no primeiro tempo, Fred via o Cruzeiro em momento difícil no Mineirão. Na ocasião, a equipe comandada por Mano Menezes era derrotada por 1 a 0.