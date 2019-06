França é o quinto maior artilheiro da história do São Paulo; veja o top 10

Durante passagem pelo São Paulo, França venceu 159 jogos, empatou 74 e perdeu 94; confira o top 10 de artilheiros do Tricolor:

Ex-atleta do e o quinto maior artilheiro da história do time, visitou o Estádio Morumbi nesta quarta-feira (26). Durante o passeio, o artilheiro passou pelos camarotes do estádio e posou para as redes sociais do clube.

França foi destaque no São Paulo entre os anos de 1996 e 2002. Com 182 gols em 327 jogos, contribuiu com os títulos do Rio-São Paulo, em 2001, e do Campeonatos Paulistas nas temporadas de 1998 e 2000.

França é o quinto maior artilheiro da nossa história, com 182 gols. Aqui vai um gif clássico para você relembrar um desses gols... ⚽️🇾🇪 pic.twitter.com/clyQEXhArA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 26 de junho de 2019

Além de França, quais são os dez maiores goleadores na história do São Paulo? Confira: