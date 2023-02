Fortaleza x CSA ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), pela quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Fortaleza e CSA se enfrentam na noite desta sexta-feira (17), às 21h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming.

Embalado com duas vitórias consecutivas no Nordestão, o Fortaleza está na liderança do Grupo A com nove pontos, enquanto o CSA, na quinta posição do Grupo B com cinco pontos, somam dois empates e uma vitória no torneio.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o CSA registra oito vitórias, contra sete do Fortaleza, além de 11 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final do Nordestão 2021, o Leão venceu por 2 a 1. A última vitória do CSA foi na Série C de 2017 (1 a 0).

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Ceballos e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Pedro Rocha, Pikachu e Thiago Galhardo.

CSA: Dalberson; Éverton Silva, Paulo César, Xandão e Pará; Bruno Matias, William, Geovane e Tomas Bastos; Robinho e Kaio Nunes.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

CSA

Não há desfalques confirmados.

Quando é?