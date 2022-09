Fortaleza 1 x 3 Botafogo: gols, fim dos jejuns e sobrevida a Luis Castro

Fogão quebra sequência negativa no Brasileirão e derruba invencibilidade do Fortaleza na Série A

Fortaleza e Botafogo chegaram ao confronto deste domingo (4) muito próximos na tabela do Brasileirão, mas em momentos completamente diferentes. Invicto nas últimas seis rodadas da competição, o Fortaleza recebeu um Botafogo em apuros, vindo de uma sequência de cinco jogos sem vencer no nacional.

Após boa chance dos donos da casa logo no início da partida, quem tomou a iniciativa foi o Botafogo, que buscava o resultado para respirar na Série A do Brasileirão. Um minuto depois de uma chance desperdiçada por Adryelson, aos 17, Eduardo completou jogada de Jeffinho e abriu o placar para o Fogão.

O Fortaleza até ensaiou uma reação com duas boas chances logo na sequência, mas quem voltou a marcar foi o Botafogo, com mais um de Eduardo, que completou desvio de cabeça de Cuesta. 2x0 para o Botafogo no Castelão.

O segundo tempo começou com a torcida empurrando o Fortaleza, que chegou a ter um pênalti a seu favor, defendido por Gatito. Se o Leão do Pici não balançou as redes, quem ampliou foi o Botafogo, com o lateral Marçal, que bateu com força e no alto.

Só aos 25 do segundo tempo o Fortaleza conseguiu vazar Gatito, após bom passe em profundidade de Galhardo. A bola ainda tocou em Adryelson, que não conseguiu evitar a finalização de Moisés. Fortaleza 1 x 3 Botafogo.

A vitória deixou o Fogão na 13 posição da tabela, logo abaixo do Fortaleza, com 30 pontos cada. Na sequência da competição os cariocas encaram América-MG (dia 11) e o Coritiba (dia 17), ambos em casa. O Fortaleza se prepara para encarar Fluminense e Juventude, ambos fora de casa.