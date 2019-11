Fora dos planos do Santos, Alianza Lima sonha com Cueva

Time peruano garantiu vaga na Libertadores 2020 neste sábado, e é o time do coração do meia

Fora dos planos do Santos para a próxima temporada desde o final de outubro, Christian Cueva despertou o interesse do , que garantiu, neste sábado (16), a classificação para a da América 2020. Aos 27 anos de idade, o peruno já tinha entrado na mira do , que não conseguiu o empréstimo do atleta junto ao .

🔥🇵🇪 ¡@ClubALoficial en la #Libertadores 2⃣0⃣2⃣0⃣!



🏆 El equipo peruano se clasificó este sábado a la próxima Copa.



😍¡Bienvenido! pic.twitter.com/OCgM6VwlH8 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 16, 2019

Em 2014, Cueva passou por situação parecida, após poucas oportunidades no , da , retornou ao para vestir as cores do Alianza e recuperou a boa fase. No entanto, caso realmente queira contratar o meia-atacante, o time peruano vai precisar encontrar uma solução financeira, uma vez que o pretende recuperar o investimento(23 milhões de reais), ou ao menos parte dele.

Pessoas próximas a Cueva confirmaram o interesse do Alianza, mas ressaltaram que o jogador tem outras opções e que o futuro será tratado com tranquilidade. Por outro lado, há quem faça força para que o meia não retorno ao futebol peruano neste momento.



(Foto: Getty Images)

Há duas semanas, quando esteve no Peru para resolver problemas pessoais, Cueva surpreendeu ao aparecer no treino do Universidad Cesar Vallejo, uma equipe da primeira divisão peruana. Na última quarta-feira(13), ele retornou ao Santos e treinou em separado do grupo.