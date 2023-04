Fluminense x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Fluminense e Volta Redonda se enfrentam na tarde deste sábado (29), às 15h (de Brasília), no CT de Xerém, em Duque de Caxias, pela sexta rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

O Fluminense está atualmente na segunda posição do Cariocão sub-20, com 10 pontos, e está em busca de uma vitória para recuperar-se após o empate sem gols com o Madureira na rodada anterior. Por outro lado, o Volta Redonda está em sétimo lugar, com seis pontos, e vem de derrota para o Botafogo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense sub-20: Cayo Fellipe, Caio Amaral, Joílson, Justen, Freitas, Jefté, Arthur, Fabio, Luiz Freitas, João Lourenço, Gustavo Lobo.

Volta Redonda sub-20: Gabriel; Moreno, Carlos Philipe, Patryck Extrato, Kaylan, Igor Simões, Ramon, Vinicinho, Pedrinho, Andrey Jacaré e Souza.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Não há desfalques confirmados.

Quando é?