Fluminense e Vasco entram na briga por Bruno Henrique; Inter já fez proposta

Cariocas já fizeram consulta pelo volante de 33 anos, que está livre no mercado da bola e também está na mira do Cruzeiro

Fluminense e Vasco entraram na briga pela contratação de Bruno Henrique, volante que está livre no mercado da bola desde que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ainda segundo apuração da GOAL, o Internacional já enviou uma proposta formal pela contratação do meio-campista.

Os gaúchos são, neste momento, os principais interessados em contar com o atleta, que tem passagens vitoriosas por Corinthians e Palmeiras. O Colorado deseja assinar com o Bruno Henrique ao menos até o fim de 2024. Aos 33 anos, ele busca um projeto convincente para voltar ao Brasil.

O Cruzeiro fez contato novamente com o estafe do jogador, mas ainda não formalizou uma oferta. Os mineiros entendem que é mais difícil buscar um atleta cobiçado por causa da questão financeira.

Fluminense e Vasco, até o momento, fizeram consultas sobre a situação de Bruno Henrique e não apresentaram proposta. A dupla, contudo, tem intenção de formalizar uma oferta com o intuito de contratá-lo.

À espera da definição sobre o futuro, Bruno Henrique mantém a forma física no Brasil. O volante não voltará à Arábia Saudita neste momento, porque já foi liberado do contrato com o Al-Ittihad. Ele não terá o vínculo renovado no clube.

O volante, que também defendeu as cores da Portuguesa no Brasil, disputou 29 partidas pelo time saudita na atual temporada, somando 2.598 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu duas assistências.