Fluminense passa o rodo no Cruzeiro em noite inesquecível para João Pedro

O jovem atacante, já negociado com o futebol inglês, saiu do banco de reservas e fez dois gols

O mostrou ao o poder do seu estilo de jogo focado no ataque. Depois do 1 a 1 válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do , quarta-feira (15), quando criou muito mais do que os mineiros, neste sábado (18) a equipe treinada por Fernando Diniz aproveitou as chances criadas: bateu a por 4 a 1 em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nino abriu o placar no final do primeiro tempo, de cabeça, e o Tricolor ampliou no início da segunda etapa com Luciano. Os visitantes diminuíram com Robinho, que aproveitou erro na transição adversária para o ataque e estufou as redes do Maracanã. Entretanto, a entrada do jovem João Pedro, de apenas 17 anos, deu tranquilidade para um Fluminense que não retrai mesmo quando o resultado está ao seu lado.

O atacante, já negociado com o , da , entrou e fez dois gols, transformando a vitória em goleada. Com o resultado o Fluminense chegou a 6 pontos e vai dormir na oitava posição; já o Cruzeiro, que juntando os jogos de Libertadores e , não vence há quatro partidas caiu para 12º, também com 6 pontos.

A equipe mineira volta a campo no próximo domingo (26), quando recebe a pela sexta rodada do Brasileirão. Já o Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (23) contra o Atlético Nacional, da Colômbia, em duelo da Copa Sul-Americano que terá transmissão do DAZN.