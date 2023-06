Fluminense x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (25), pelo jogo de ida da semi; veja como acompanhar na internet

Fluminense e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (25), a partir das 15h (de Brasília), no CT Vale das Laranjeiras, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca sub-20. A volta está marcada para o próximo sábado (1). A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

O Fluminense chegou à semifinal do Cariocão após encerrar a primeira fase na terceira posição, com 22 pontos, e eliminar o Bangu nas quartas de final por 3 a 0. Até aqui, foram sete vitórias, cinco empates e uma derrota.

Do outro lado, o Flamengo, que eliminou o Madureira nas quartas de final (8 a 1 no agregado), terminou a primeira fase na vice-liderança, com 23 pontos, quatro a menos que o líder Vasco, que decide a outra vaga na final com o Botafogo.

Prováveis escalações

Fluminense sub-20: Cayo Felipe, Joilson, Erick, Kayky Almeida, Jefté, Justen, Thiago, Luis Fernando, Freitas, Lucas Felipe e Agner. Técnico: Ricardo Resende.

Flamengo sub-20: Kauâ; Daniel Sales, Diegão, Darlan e Zé Welinton; Rayan Lucas, Jean Carlos e Werton; Wallace Yan, Pedrinho e Petterson. Técnico: Mário Jorge.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?