Fluminense x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (14), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Fluminense e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (14), a partir das 15h (de Brasília), no CT Vale Laranjeiras, em Xerém, pela oitava rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Brigando pela liderança do Cariocão sub-20, o Fluminense, com 16 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas no torneio, enquanto o Flamengo, com 10, empatou com o Resende por 2 a 2 na última rodada.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 10 vitórias, contra cinco do Fluminense, além de um empate. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro sub-20, o Fla venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense sub-20: Cayo Felipe; Erick, Joilson, Kayky Almeida, Jefté, Thiago, Freitas, Arthur, João Lourenço, Rafael Monteiro e João Neto. Técnico: Ricardo Resende.

Flamengo sub-20: Dyogo Alves; José Adilson, Diego, Darlan e Eduardo Gabriel; Rayan, Pedrinho e Caio Garcia; Werton, Petterson e Mateusão. Técnico: Mário Jorge.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?