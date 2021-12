Fluminense estuda investida em Gilberto, do Bahia

Depois de se aproximar da contratação de Felipe Melo, o Fluminense continua no mercado de olho em reforçar o elenco para 2022 e monitora a situação e estuda uma investida no atacante Gilberto, do Bahia

O jogador de 32 anos tem contrato até 31 de dezembro e foi o carrasco do Tricolor carioca no último final de semana, ao anotar os 2 gols da vitória do Bahia sobre o Fluminense, na Fonte Nova.

Gilberto ainda não chegou a um acordo com o Bahia pela renovação e se vê com opções no mercado. Além do Fluminense, o jogador vem recebendo sondagens de clubes do mundo árabe.

Apesar do interesse, segundo apuração da Goal, o Fluminense entende que é uma operação difícil, já que Gilberto está valorizado e financeiramente não há como competir com uma boa proposta dos árabes.

Na atual temporada, Gilberto soma 24 gols em 54 jogos. Além do Bahia, clube que defende desde 2018, ele soma passagens por Sport, Vasco da Gama, Internacional e São Paulo.