Fluminense x Bangu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na internet

Fluminense e Bangu se enfrentam na tarde deste sábado (17), a partir das 10h (de Brasília), no CT Vale das Laranjeiras, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. Como empataram sem gols na ida, quem vencer avança à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

O Fluminense chegou às quartas de final do Cariocão sub-20 após ter terminado a primeira fase na terceira posição, com 22 pontos. Foram seis vitórias, quatro empates e uma derrota, enquanto o Bangu, em sexto lugar com 15 pontos, registrou cinco vitórias e seis derrotas.

Prováveis escalações

Fluminense sub-20: Cayo Felipe, Joilson, Erick, Kayky Almeida, Jefté, Justen, Thiago, Luis Fernando, Freitas, Lucas Felipe e Agner. Técnico: Ricardo Resende.

Bangu sub-20: Gabriel, Leozinho, Roger, Mayrlon, Ryan, Meirelles, Baltoré, Weslley, Mateus Bernardo, Gabriel Sathler, Lucas Pastor. Técnico: Matheus Curopos.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?