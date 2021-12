Fluminense avança para contratar Germán Cano

O Fluminense avançou nas negociações para contratar o argentino Germán Cano no mercado da bola. As conversas estão adiantadas e faltam detalhes para que o atleta seja confirmado como novo reforço do clube carioca por duas temporadas, conforme apurado pela GOAL.

O jogador deve assinar por duas temporadas nas Laranjeiras, até dezembro de 2023, e ter salários na casa de R$ 400 mil, o que eram duas exigências do argentino de 33 anos. As partes ajustam questões referentes à comissão de seu empresário, José Constanzo, e às luvas que serão pagas ao jogador.

Fluminense e Germán Cano haviam iniciado as conversas antes do feriado do Natal. No entanto, o clube deixou o atleta de "stand by" e tentou um acordo com Ricardo Goulart, que era considerado o plano A para o ataque. Sem desfecho positivo, o departamento de futebol voltou a investir no estrangeiro que defendeu o Vasco nas duas últimas temporadas.

Em 2020, logo depois de deixar o Independiente Medellín, fez 24 gols e deu uma assistência em 51 jogos pelo clube de São Januário. No ano seguinte, somou 19 gols e três assistências em 50 partidas pela equipe.

Germán Cano é visto como um nome importante para a próxima temporada do Flu, em que pese a presença de Fred na posição. Ele será o quarto reforço do clube para o ano seguinte. Já foram anunciados o lateral esquerdo Mario Pineida, o volante Felipe Melo e o atacante Willian Bigode.

Outras propostas

Germán Cano ainda recebeu outras ofertas no mercado da bola. Fortaleza e um clube da Arábia Saudita fizeram contato pelo atleta. Contudo, o seu estafe considerou a proposta do Fluminense a melhor opção até o momento.